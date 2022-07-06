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Жителям Новокузнецка за 10 млн купили в Китае автобус без туалета

Жителям Новокузнецка за 10 млн купили в Китае автобус без туалета

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов с радостью сообщил своим подписчикам в телеграм-канале, что на этой неделе в свой первый рейс в Красноярск отправится новый междугородний автобус китайской фирмы Yutong, рассчитанный на перевозку 51 пассажира.

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