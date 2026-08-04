Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Как их исправить за 1 минуту, имея только отвертку. Сбились настройки передач велосипеда

Как их исправить за 1 минуту, имея только отвертку. Сбились настройки передач велосипеда

Вчера скорости переключались нормально, а сегодня цепь проскакивает мимо нужной звездочки или отказывается на нее переходить? У вашего велосипеда чуть-чуть сбились регулировки: проблему могут исправить даже те велосипедисты, кто пока не умеет делать настройку по полной схеме.

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