Как их исправить за 1 минуту, имея только отвертку. Сбились настройки передач велосипеда

Вчера скорости переключались нормально, а сегодня цепь проскакивает мимо нужной звездочки или отказывается на нее переходить? У вашего велосипеда чуть-чуть сбились регулировки: проблему могут исправить даже те велосипедисты, кто пока не умеет делать настройку по полной схеме.