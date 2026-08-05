Fauci's Time Is Up. Authored by Steve Watson via Modernity News, Sen. Rand Paul has locked in the date for a committee vote that could finally impose real consequences on Anthony Fauci, the longtime public health official whose pandemic-era decisions reshaped daily life for millions of Americans.
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