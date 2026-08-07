Зеленский приехал с официальным визитом в Сербию

Владимир Зеленский впервые за время пребывания во главе Украины в пятницу, 7 августа 2026 года, прибыл с официальным визитом в Сербию, где планирует принять участие в переговорах, в частности, с сербским президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Макутом.