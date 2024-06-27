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Бабаев о драфте: «Русского фактора» никогда не было. НХЛ – бизнес-лига. Жду около пяти россиян в первом раунде»

– Как вы думаете, много ли российских игроков будет выбрано на этом драфте? – Я жду около пяти россиян в первом раунде.

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