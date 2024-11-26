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Forbes: Удар по авиабазе Днепр показал, что Киев не научился оборонять аэродромы

Forbes: Удар по авиабазе Днепр показал, что Киев не научился оборонять аэродромы

Военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс прокомментировал удар российской армии по аэродрому Днепр. По оценкам аналитика, такой успех ВС РФ доказывает, что Киев так и не смог наладить адекватную защиту авиабаз, несмотря на поставки западных ЗРК.

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