Доходы за 2024 год: кого касается обязательная подача декларации 3-НДФЛ?

До 30 апреля 2024 года определённые категории граждан обязаны подать декларацию 3-НДФЛ. Среди них те, кто продал недвижимость владением менее установленного срока, а также индивидуальные предприниматели и лица с частной практикой, сообщил Никита Чаплин в Госдуме.
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