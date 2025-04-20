Доходы за 2024 год: кого касается обязательная подача декларации 3-НДФЛ?

До 30 апреля 2024 года определённые категории граждан обязаны подать декларацию 3-НДФЛ. Среди них те, кто продал недвижимость владением менее установленного срока, а также индивидуальные предприниматели и лица с частной практикой, сообщил Никита Чаплин в Госдуме.