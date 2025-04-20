Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Долго же до них доходит. Не зря Задорнов их называл тупыми.До Вашингтона нач...
  • ММ
    Да, пусть исключают русский язык! И чтоб ни одного через границу к нам не пускать!"Русский язык иск...
  • Владимир Тимошков
    Оуеть!Пенсии военных и ...

Доходы за 2024 год: кого касается обязательная подача декларации 3-НДФЛ?

Доходы за 2024 год: кого касается обязательная подача декларации 3-НДФЛ?

До 30 апреля 2024 года определённые категории граждан обязаны подать декларацию 3-НДФЛ. Среди них те, кто продал недвижимость владением менее установленного срока, а также индивидуальные предприниматели и лица с частной практикой, сообщил Никита Чаплин в Госдуме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх