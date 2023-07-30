Пенсионер из Торжка лишился денег, пытаясь проверить информацию об индексации пенсии

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Sasha_1610

На мой взгляд частично решить проблему мошенничестких действий в отношении некоторых пенсионеров это перестать детям и внукам дарить пенсионерам современные телефоны. Пускай сначала пенсионер попробует на кнопочный телефоне научиться переходить по подозрительным ссылкам, а также набирать номера банковских карт. Если ему или ей удалось это успешно сделать, то это диагноз под названием пенсионер. Пишу всё это потому что сам скоро по возрасту войду в эту кагорту.