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Пенсионер из Торжка лишился денег, пытаясь проверить информацию об индексации пенсии

Пенсионер из Торжка лишился денег, пытаясь проверить информацию об индексации пенсии

Новой жертвой мошенников стал 65-летний житель Торжка, сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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Комментарии
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Sasha_1610
На мой взгляд частично решить проблему мошенничестких действий в отношении некоторых пенсионеров это перестать детям и внукам дарить пенсионерам современные телефоны. Пускай сначала пенсионер попробует на кнопочный телефоне научиться переходить по подозрительным ссылкам, а также набирать номера банковских карт. Если ему или ей удалось это успешно сделать, то это диагноз под названием пенсионер. Пишу всё это потому что сам скоро по возрасту войду в эту кагорту.
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