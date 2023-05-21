Минобороны: артиллерия и авиация России уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили принадлежащий украинской армии зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Жёлтое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия уничтожили принадлежащий украинской армии зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Жёлтое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
Свежие комментарии