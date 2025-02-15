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Политический вестник

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США предложили России кнут и пряник. Москва выбрала Победу

США предложили России кнут и пряник. Москва выбрала Победу

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Надеюсь, на сей  раз Кремль не клюнет на  пустые  обещания  США - они нам никак не выгодны.
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