В Орловской области не используется 6,7 тысячи га пашни

В Орловской области площадь неиспользуемой пашни для введения в оборот составляет 6,7 тысяч га. Об этом сообщила начальник управления цифровизации, правового обеспечения, финансового контроля и проектного развития АПК Департамента сельского хозяйства Светлана Яковенко на круглом столе по проблемам землепользования.