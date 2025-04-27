В Орловской области не используется 6,7 тысячи га пашни

В Орловской области площадь неиспользуемой пашни для введения в оборот составляет 6,7 тысяч га. Об этом сообщила начальник управления цифровизации, правового обеспечения, финансового контроля и проектного развития АПК Департамента сельского хозяйства Светлана Яковенко на круглом столе по проблемам землепользования.
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