Февральские премьеры в московских театрах: от Шекспира до Булгакова

В конце зимы на сценах столичных театров можно будет увидеть множество свежих и премьерных спектаклей Спектакль «Опасные связи» предоставлено Пресс-службой Спектакль «Как вам это понравится» Александра Торгушникова/предоставлено Пресс-службойСвежий взгляд режиссера Юрия Муравицкого на не самую популярную пьесу Уильяма Шекспира.
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