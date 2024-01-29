Февральские премьеры в московских театрах: от Шекспира до Булгакова

В конце зимы на сценах столичных театров можно будет увидеть множество свежих и премьерных спектаклей Спектакль «Опасные связи» предоставлено Пресс-службой Спектакль «Как вам это понравится» Александра Торгушникова/предоставлено Пресс-службойСвежий взгляд режиссера Юрия Муравицкого на не самую популярную пьесу Уильяма Шекспира.