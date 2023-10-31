Десятки комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД установили в Иркутской области

ИРКУТСК, 31 октября, ФедералПресс. Свыше 30 новых комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения установили в Иркутской области в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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