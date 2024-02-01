В конгрессе США осудили финансирование Украины из-за коррупционных скандалов

REUTERS/Leah Millis Американские конгрессмены осудили финансирование Украины со стороны Вашингтона на фоне очередного коррупционного скандала, связанного с попыткой пяти украинских чиновников присвоить средства на закупку боеприпасов для ВСУ, сообщили в издании The American Conservative.