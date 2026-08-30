Ле Пен похвалила исландцев за то, что они не захотели вступать в ЕС

Исландия продемонстрировала, что вступление в состав Евросоюза не является закономерным итогом для любого европейского демократического государства, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен 30 августа в соцсети X.
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