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Ле Пен похвалила исландцев за то, что они не захотели вступать в ЕС

Ле Пен похвалила исландцев за то, что они не захотели вступать в ЕС

Исландия продемонстрировала, что вступление в состав Евросоюза не является закономерным итогом для любого европейского демократического государства, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен 30 августа в соцсети X.

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