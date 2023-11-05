Дело об убийстве в Петрозаводске, которое помогла раскрыть собака, передано в суд

32-летний житель Петрозаводска убил знакомого и скрылся. Следователями Следственного комитета по Петрозаводску завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства.
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