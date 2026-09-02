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Регионы России

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iMazing возобновил установку заблокированных в App Store российских приложений на iPhone

iMazing возобновил установку заблокированных в App Store российских приложений на iPhone

Программа iMazing, известный инструмент для установки приложений на iPhone и iPad, ранее заблокированных в App Store, вновь заработала после обновления.

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