Происшествия

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В подмосковном Домодедово полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков

В подмосковном Домодедово полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.о. Домодедово в результате оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на ул.

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