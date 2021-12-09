В подмосковном Домодедово полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.о. Домодедово в результате оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на ул.
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