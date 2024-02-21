Ямалец получил награду за сына, выполняющего задачи СВО. Фото

Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил медаль общественной организации «Отец солдата». Один из его шестерых детей выполняет воинский долг в зоне спецоперации, сообщил глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский.
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