В МЧС сообщили об эвакуации из сектора Газа еще 82 граждан РФ

МЧС России сообщает об эвакуации из сектора Газа еще 82 граждан РФ и членов их семей.Как отмечается в сообщении, обнародованном в официальном Telegram-канале ведомства, вечером 22 ноября россияне пересекли КПП «Рафах» между Газой и Египтом.