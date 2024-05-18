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ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области

ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань Российские войска освободили населенный пункт Старица в Харьковской области и продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщили в субботу, 18 мая, в Минобороны России.

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