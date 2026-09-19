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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баэна отдал бы Ямалю «Золотой мяч»: «Моя тройка – Ламин, Родри и Месси. Для меня Ямаль – лучший игрок мира, смотрю матчи «Барсы» ради него»

Полузащитник « Атлетико » Алекс Баэна отдал бы « Золотой мяч » вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю. «Моя тройка – Ямаль , Родри и Месси .

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