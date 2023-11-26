Новое правительство Польши во главе с Моравецким приведут к присяге 27 ноября

Министр канцелярии польского президента Войцех Коларский заявил, что новое правительство Матеуша Моравецкого будет приведено к присяге в понедельник 27 ноября, затем у него будет две недели на получение большинства в парламенте.
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