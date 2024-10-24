ВНИМАНИЕ ВАКАНСИИ. В администрацию Симферопольского района требуются сотрудники: Главный специалист отдела по работе с...

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИИВ администрацию Симферопольского района требуются сотрудники:Главный специалист отдела по работе с уведомлениями;Главный специалист управления развития сельскохозяйственного производства;Заместитель начальника отдела аграрной политики управления развития сельскохозяйственного производства;Главн.
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