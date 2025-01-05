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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зубов об 1:5 от «Динамо»: «Сочи» подвела дисциплина, ненужные удаления в начале, что привело к трате энергии, мы перестали успевать, и закономерный итог периода – 0:2»

«Дисциплина сегодня подвела нас, заработали очень ненужные удаления в начале, что привело к ненужной трате энергии для нашей команды, где-то мы перестали успевать, и закономерный итог периода – 0:2.

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