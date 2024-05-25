Пациент скорее мёртв: несколько слов о кризисе международных институтов

Я глубоко убеждён, что переход от однополярного мира к многополярному – процесс, которому мы имеем возможность быть свидетелями – вряд ли сумеет обойтись без изменений (а кое-где и отмены) прежних, казалось бы устоявшихся принципов международных отношений.