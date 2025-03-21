В Петергофе представили уникальные артефакты со дна Финского залива

Посуда XVIII века, редкие навигационные инструменты, ящики с вином и даже парики. Сотни уникальных артефактов с кораблей, которые несколько веков назад затонули в Балтийском море, показали в музее-заповеднике «Петергоф».
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