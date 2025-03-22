В Твери госавтоинспекторы и ЮИДовцы провели профилактическое мероприятие «Грамотный пешеход»

Сотрудники Госавтоинспекции города Твери совместно с отрядом юных инспекторов дорожного движения из Центра образования №57 в рамках акции «Внимание - дети» провели профилактическое мероприятие «Грамотный пешеход».
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