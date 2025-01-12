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Актер с ДЦП Рори Сайкс сгорел заживо в природном пожаре в Малибу

Актер с ДЦП Рори Сайкс сгорел заживо в природном пожаре в Малибу

REUTERS/Daniel Dreifuss Американский актер Рори Сайкс с церебральным параличом и дефектами зрения сгорел заживо в семейном особняке в Малибу во время масштабных калифорнийских пожаров, об этом 9News сообщила мать погибшего.

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