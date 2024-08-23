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Больше никаких переговоров до полного разгрома врага!

Больше никаких переговоров до полного разгрома врага!

  Номер  раз.   Вчера  вечером  я  пишу   у  себя  в     диком  модном  телеграмме  следующее: "И  ещё    об  Апты Алаудинове.

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Комментарии
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лина любимцева
Увы... ТАК считают крайне не многие. У руководства России другие взгляды и желания.
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15 час.
лл
лина любимцева
Все сейчас  происходящее почти два года называется &quot;тянуть кота за хвост&quot;...  Не понятно, что происходит и к чему ведут?
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Надеятся на обретение мозгов у украинцев-это из области фантастики
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2 час.

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