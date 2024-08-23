Номер раз. Вчера вечером я пишу у себя в диком модном телеграмме следующее: "И ещё об Апты Алаудинове.
Больше никаких переговоров до полного разгрома врага!
Комментарии
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лина любимцева
Увы... ТАК считают крайне не многие. У руководства России другие взгляды и желания.
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15 час.
лл
лина любимцева
Все сейчас происходящее почти два года называется "тянуть кота за хвост"... Не понятно, что происходит и к чему ведут?
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Надеятся на обретение мозгов у украинцев-это из области фантастики
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2 час.
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