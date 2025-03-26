Правительственный самолет из России прибыл в Нью-Йорк

Правительственный самолет из России совершил посадку в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите нового посла России Александра Дарчиева в США, следует из данных опубликованных 26 марта на сервисе FlightRadar.
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