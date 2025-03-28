Владимир Путин поручил выделить деньги на восстановление хабаровского музтеатра

Здание пострадало в результате пожара.На церемонии вручения престижной национальной премии "Золотая маска" центральное место заняла важная и эмоциональная тема — утрата, которую понесла культурная жизнь Хабаровска.
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