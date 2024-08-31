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Царьград

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Не только F-16: За что уволили командующего ВВС Украины

Не только F-16: За что уволили командующего ВВС Украины

Зеленский отправил в отставку командующего Воздушными силами Украины после потери F-16. После этого всплыли и другие "грехи" командующего ВВС Украины.

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