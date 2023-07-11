Всем перерасчет: жителям Владивостока вернут деньги за горячую воду

Жителям Владивостока вернут деньги за горячую воду. АО "Дальневосточная генерирующая компания" проведет перерасчет за услугу водоснабжения, учтя весенне-летние гидравлические испытания и ремонтные работы на теплосетях.
Популярные статьи
- "Противник идет в наступление, а нас 9 человек" - Трутнев восхитился поведением бойцов на СВО
- Владимир Колокольцев сообщил о задержании участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидации нарколаборатории
- В Ростовской области растет число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
Свежие комментарии