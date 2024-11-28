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Мы из Советского Союза

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Московские прогулки, ч. 39. Некоторые детали

Московские прогулки, ч. 39. Некоторые детали

Часть 1    Часть 2     Часть 3     Часть 4     Часть 5    Часть 6     Часть 7    Часть 8     Часть 9     Часть 10 Часть 11  Часть 12   Часть 13   Часть 14   Часть 15  Часть 16   Часть 17  Часть 18   Часть 19   Часть 20   Часть 21   Часть 22  Часть 23   Часть 24   Часть 25 Часть 26   Часть 27  Часть 28   Часть 29   Часть 30 Часть 31   Часть 32  Часть 33   Часть 34   Часть 35 Часть 36   Часть 37  Часть 38            Красавицы с московских фасадов.

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Галина Дудкевич
Какие красивые архитектурные памятники! А сейчас строят безликие коробки.
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