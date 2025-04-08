Мерзкая выходка доставщика еды

В Санкт-Петербурге доставщик еды испражнился в парадной одного из домов. Затем он надел на голову балаклаву и нарисовал своим продуктом жизнедеятельности узнаваемый крестообразный знак с загнутыми концами.
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