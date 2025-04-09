В Тамбовской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года"

Торжественное открытие регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" прошло в Мичуринске - родном городе абсолютного победителя регионального этапа конкурса в 2024 году Михаила Цуканова.
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