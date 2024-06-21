Москва предупредил Токио о приближении полного разрушения отношений

Очередной, 24-й пакет санкций, введенных правительством Японии в отношении России и ее граждан, стал новым шагом к разрушению отношений двух стран, заявила директор Третьего Департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева, сообщает 21 июня пресс-служба министерства.