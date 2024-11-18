К подъему сезонной заболеваемости готовься В регионе план по иммунизации жителей уже выполнен на 99,2 % — защиту от гриппа получили 1, 352 млн жителей.
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К подъему сезонной заболеваемости готовься В регионе план по иммунизации жителей уже выполнен на 99,2 % — защиту от гриппа получили 1, 352 млн жителей.