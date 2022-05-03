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Sony объявила цены на все новые телевизоры Quantum Dot, mini-LED и OLED

Sony объявила цены на все новые телевизоры Quantum Dot, mini-LED и OLED

Sony обнародовала цены на свои телевизоры Bravia 4K и 8K 2022 года. В частности, серия Bravia XR Master A95K на базе OLED-дисплеев с квантовыми точками будет стоить от 3000 долларов за 55-дюймовую модель и до 4000 долларов за 65-дюймовый набор.

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