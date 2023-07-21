Русских школьников научат использовать дроны: Уроки начнутся с 1 сентября

С сентября в русских школах могут приступить к изучению управления БПЛА.Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин рассказал, что с 1 сентября в школах могут начать обучение пользованию беспилотниками.
С сентября в русских школах могут приступить к изучению управления БПЛА.Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин рассказал, что с 1 сентября в школах могут начать обучение пользованию беспилотниками.
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