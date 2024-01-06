В США хотят запретить Google помогать в "цифровом розыске" преступников

Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency В США правозащитный фонд Electronic Frontier и Ассоциация адвокатов по уголовным делам направили обращение в Верховный суд Пенсильвании, в котором они требуют запретить компании Google предоставлять конфиденциальную информацию для облегчения поиска преступников, называемую "ордер по ключевым словам", пишет агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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