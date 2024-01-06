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В США хотят запретить Google помогать в "цифровом розыске" преступников

В США хотят запретить Google помогать в "цифровом розыске" преступников

Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency В США правозащитный фонд Electronic Frontier и Ассоциация адвокатов по уголовным делам направили обращение в Верховный суд Пенсильвании, в котором они требуют запретить компании Google предоставлять конфиденциальную информацию для облегчения поиска преступников, называемую "ордер по ключевым словам", пишет агентство Bloomberg.

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