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СССР-Россия

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Лётчик сбитого F-16 был обречён: выяснилось, как наша ПВО уничтожила истребитель НАТО

Лётчик сбитого F-16 был обречён: выяснилось, как наша ПВО уничтожила истребитель НАТО

  Минобороны России подтвердило уничтожение системой ПВО истребителя F-16 Министерство обороны России подтвердило уничтожение средствами ПВО американского истребителя F-16, за штурвалом которого находился украинский летчик.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Отлично.
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