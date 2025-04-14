Лётчик сбитого F-16 был обречён: выяснилось, как наша ПВО уничтожила истребитель НАТО

Минобороны России подтвердило уничтожение системой ПВО истребителя F-16 Министерство обороны России подтвердило уничтожение средствами ПВО американского истребителя F-16, за штурвалом которого находился украинский летчик.
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