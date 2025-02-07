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«Геноцид армян придумали русские»: Пашинян продает память предков за турецкие лиры, в Армении терпят

«Геноцид армян придумали русские»: Пашинян продает память предков за турецкие лиры, в Армении терпят

БлокнотРУ Премьер-министр Армении Никол Пашинян, потеряв Нагорный Карабах и рискуя вот-вот отдать Азербайджану если не всю Армению, то Зангезурский коридор, активно заигрывает с Турцией.

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Комментарии
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Сергей
Не может быть идиотом народ дважды избравший своего лидера....
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6 час.
igor kim
А кто он?
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5 час.
лилия дрогочинская
Как же надоели все эти твари неблагодарные!
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2 час.
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