Партерный газон и топиарные скульптуры появятся в этом году на бульваре Гагарина в Иркутске

Бульвар Гагарина в Иркутске в этом году еще немного благоустроят. В границах зеленой зоны на бульваре планируют создать партерный газон с высадкой декоративных кустарников, многолетних и злаковых культур.
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