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Лавров указал на возможности урегулирования конфликта на Украине

Лавров указал на возможности урегулирования конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что украинский кризис пока очень далек от урегулирования.

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Комментарии
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РР
Русский Россиянин
С хищником нельзя договориться, смерть жертвы, которую он наметил, сможет только его остановить, либо его гибель, от того, кто от него защищается сможет разрешить эту проблему , я надеюсь Лавров это понимает, или так до сих пор летаем в облаках и пытаемся найти кнопку перезагрузки, которая только оттянет гибель одно из участвующих, другого не дано. Когда переходим на второй этап, после того, когда дипломаты не смогли договориться, только проигрыш и гибель, одного из них сможет разрешить ситуацию. Это подтверждает история и не один раз. Опять и это забыли ?! Таких шансов мы им уже давали, они обманывали нас не один раз, но горбатого исправит только могила, к тому же они уже не скрывают того, что они уже готовы вступить в полномасштабную войну, полным составом НАТО, чего они добивались не один год и это конечная цель. Так что нам России надо быть готовыми к самой патовой ситуации и итди до победы. Договариваться они не собираются, как Гитлер, который тупо пытался уничтожить Россию и сами знаете что, полный его разгром смог вернуть всё на круги своя
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