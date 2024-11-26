Лавров указал на возможности урегулирования конфликта на Украине

РР

Русский Россиянин

С хищником нельзя договориться, смерть жертвы, которую он наметил, сможет только его остановить, либо его гибель, от того, кто от него защищается сможет разрешить эту проблему , я надеюсь Лавров это понимает, или так до сих пор летаем в облаках и пытаемся найти кнопку перезагрузки, которая только оттянет гибель одно из участвующих, другого не дано. Когда переходим на второй этап, после того, когда дипломаты не смогли договориться, только проигрыш и гибель, одного из них сможет разрешить ситуацию. Это подтверждает история и не один раз. Опять и это забыли ?! Таких шансов мы им уже давали, они обманывали нас не один раз, но горбатого исправит только могила, к тому же они уже не скрывают того, что они уже готовы вступить в полномасштабную войну, полным составом НАТО, чего они добивались не один год и это конечная цель. Так что нам России надо быть готовыми к самой патовой ситуации и итди до победы. Договариваться они не собираются, как Гитлер, который тупо пытался уничтожить Россию и сами знаете что, полный его разгром смог вернуть всё на круги своя