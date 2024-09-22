Показы спектакля «Поколение Маугли» в МХТ имени Чехова собрали более 32 млн рублей

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский заявил, что за время показа спектакля «Поколение Маугли» — совместного проекта театра и Благотворительного фонда Константина Хабенского, было собрано более 32 млн рублей.
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