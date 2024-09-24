Мама из Алексеевского рассказала, как наладить работу родительского комитета без ссор и денежных споров

Начался учебный год, и вместе с этим приступили к работе родительские комитеты. Что дают такие объединения и как родителям избежать возможных конфликтов, знают мамы из СВАО, в частности Ольга Аксянова из Алексеевского.
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