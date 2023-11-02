FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Успокойтесь уже. Кому нужны извинения этой старой  женщины.В РПЦ призвали Пу...
  • Olga Chuhutina
    Достали уже с этой Пугачевой. Народное достояние----«Сглупила Алла, с...
  • Алекс Сэм
    Да и йух с ними!«У семьи период а...

Российский отзыв ратификации ДВЗЯИ

Российский отзыв ратификации ДВЗЯИ

Вслед за приостановлением Российской Федерацией участия в Договоре Start-II/СНВ-III 23 февраля 2023 года, которое являлось лишь логичной и вполне предсказуемой инициативой, вытекающей из нового характера российско-западных отношений, установившихся в начале 2022 года с объявленной и частично реализованной угрозой западным американоцентричным лагерем по отношению к России – Москва предприняла новый существенный шаг на укрепление своей национальной безопасности, сняв дополнительные юридические ограничения на развитие стратегических наступательных вооружений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх