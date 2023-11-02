Российский отзыв ратификации ДВЗЯИ

Вслед за приостановлением Российской Федерацией участия в Договоре Start-II/СНВ-III 23 февраля 2023 года, которое являлось лишь логичной и вполне предсказуемой инициативой, вытекающей из нового характера российско-западных отношений, установившихся в начале 2022 года с объявленной и частично реализованной угрозой западным американоцентричным лагерем по отношению к России – Москва предприняла новый существенный шаг на укрепление своей национальной безопасности, сняв дополнительные юридические ограничения на развитие стратегических наступательных вооружений.