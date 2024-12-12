Президент Южной Кореи считает, что принимал срочные меры для спасения государства

Лидер страны не понимает обвинений в мятеже Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в обращении к нации, которое транслировалось телеканалом YTN, сообщил, что не понимает обвинений в мятеже в свой адрес, так как он принимал, по его мнению, срочные меры для спасения страны.